'Caso Finworld', i club chiedono proroga per cambio fidejussione

Come è noto, 10 club di Serie C (Arzachena, Cuneo, Juve Stabia, Lucchese, Matera, Pro Piacenza, Reggina, Rende, Siracusa e Teramo) sono ancora in ballo con il discorso legato alla fidejussione presentata a garanzia dell'iscrizione al campionato: tutto ciò perché gli stessi sottoscrissero la polizza con la compagnia assicurativa Finworld, che, occorre precisare, non è mai fallita, ma ha visto revocarsi dal 20 luglio (quindi dopo il termine di presentazione dell'iscrizione al campionato) l'autorizzazione a emettere nuove fideiussione, consentendo comunque a chi dovesse escuoterla di farlo.

A ogni modo il comunicato nº 59 della FIGC, emanato il 30 agosto, ha ha riaperto i termini per consentire alle società chiamate in causa, di sostituire la fidejussione Finworld: termini fissati al 28 settembre.

Adesso, però, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, ci sarebbe nuovi scenari: nel pomeriggio, infatti, si terrà a Roma l'incontro tra le 10 società e la Lega, con le prime che sembrano intenzionate a chiedere alla FIGC una proroga per la sostituzione della fideiussione stessa: difficilmente sarà dato l'ok, ma tutto può ancora accadere.