Castertana, Vacca: "Voglio vedere lo stadio strapieno"

Il neo centrocampista della Casertana Antonio Junior Vacca ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione: “Ho ricevuto tanto affetto sui social ma devo essere onesto, c'è una cosa che non mi va bene. Al momento ci sono solo trecento abbonati. Non voglio vedere solo la curva piena, ma tutto lo stadio. A Caserta ho sempre visto lo stadio pieno e adesso che ci gioco lo voglio vedere strapieno”.