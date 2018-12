© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttocalciocatania.com, il Catania ha inserito sul proprio taccuino l’attaccante Mattia Aramu, classe ’95. La punta è attualmente in forza alla Robur Siena e il club catanese vorrebbe intavolare la trattativa: richiesta per il momento che sarebbe stata negata dai toscani, che detengono la proprietà del cartellino e non vorrebbero per il momento perdere a gennaio.