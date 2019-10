Catania-Bari, il doppio ex Argurio: "Decisivi i singoli. E dico Mazzarani"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Dalle colonne del Corriere dello Sport, è intervenuto l'ex Ds del Catania Christian Argurio, che ha parlato del match che domani vedrà il Catania impegnato contro il Bari, altra sua ex squadra: "Sarà una gara spettacolare in cui tutte e due le squadre punteranno a vincere. Ci sarà grande equilibrio, ma poi verrà fuori qualche individualità. Io punto su Andrea Mazzarani. Se il Catania risalirà? Il campionato è ancora lungo e anche se la Reggina sembra avere il passo giusto, nulla è scritto. In ogni caso ricordo che, proprio nell'anno di Lucarelli, in B poi andò il Cosenza, che aveva chiuso al quinto posto la stagione regolare. Niente è scritto".