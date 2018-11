Catania, Chiricò e Sottil jr per rinforzare l'attacco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nonostante manchi oltre un mese alla riapertura del mercato il Catania si guarda attorno alla ricerca di rinforzi adeguati sopratutto per il reparto avanzato dove è in uscita Andrea Di Grazia. Gli obiettivi, secondo quanto riferito da Telecolor, sono Cosimo Chiricò e Andrea Sottil: il primo, classe '91, è ai margini del Lecce dove ha disputato appena 12 minuti in campionato e non viene convocato dalla seconda giornata; il secondo, classe '99, è attualmente in forza alla Primavera della Fiorentina e potrebbe abbracciare il padre Andrea, tecnico proprio degli etnei.