Catania, il grande ritorno di Barisic. Quattro gol per tornare a volare

© foto di Giuseppe Scialla

Cinque partite da titolare condite quattro gol hanno segnato il ritorno in grande stile di Maks Barisic a Catania. Un exploit, quello dell’ex attaccante del settore giovanile del Milan, che potrebbe risultare decisivo per il finale di stagione del Catania e per lo stesso futuro del calciatore visto il contratto in scadenza con gli etnei nel giugno 2019. Esterno d’attacco o laterale nella mediana a cinque Barisic sta dimostrando qualità importanti e margini di miglioramento tutt’altro che trascurabili. In molti, non a caso, hanno già iniziato a monitorarlo in vista del mercato estivo.