Catania, infortunio Biagianti: escluse lesioni al ginocchio

Serie C, il pagellone del mercato nel girone B: super Ternana

Serie C, il pagellone del mercato nel girone C: Casertana da 9

Gravina in vista del Collegio di Garanzia: "Sono fiducioso"

Rieti, biennale per il centrocampista Lukinga

Robur Siena, nuovi contatti per il centrale Ceccarelli

Robur Siena, Cesarini si presenta: "Ora lavorerò per tornare in forma"

Berlusconi e Galliani in trattative per l'acquisto del Monza

Bisceglie, in arrivo il centrocampista Quinto

Ripescaggi in B, il comunicato congiunto di cinque tifoserie

Certi amori non finiscono. Galliani (con Berlusconi) vuole il Monza

Cristian Ledesma riparte dalla C: oggi visite e firma con il Pro Piacenza

L'editoriale sulla C - B a 22 squadre, serve riapertura del mercato

Trapani, un ex Akragas per la difesa. Ecco Scrugli

Berlusconi-Monza. Il pres: "Per ora solo una chiamata. Son disponibile"

Gonzalez e il ritorno al Novara: "Per ora mancano i presupposti"

Bisceglie, Prayer potrebbe non essere confermato: idea Di Napoli

Pro Piacenza, sfida al Cuneo per Liotti

Nel corso dell'amichevole vinta dal Catania contro la Vibonese lo scorso sabato, capitan Marco Biagianti era stato costretto a lasciare il campo anzitempo per infortunio: la risonanza magnetica alla quale il centrocampista rossazzurro si è sottoposto ha escluso fortunatamente lesioni a carico del ginocchio destro; completato un breve ciclo di terapie, quindi, il giocatore potrà tornare ad allenarsi con i compagni all'inizio della prossima settimana.

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

