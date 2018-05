Catania, Lo Monaco: "Abbiamo l'organico più forte fra quelle rimaste"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco ha parlato a TuttoC.com della sfida play off contro la sorprendente Feralpisalò: “Ieri ha ottenuto una qualificazione importante, eliminando una delle favorite alla vittoria finale come l'Alessandria. I grigi, all'andata, a un certo punto avevano addirittura tre gol di vantaggio e ieri avevano tre risultati a loro favore e hanno perso con due, davanti ai propri tifosi. Questo fa capire che il fattore campo conta relativamente e che bisogna prestare molta attenzione alla Feralpisalò. - continua Lo Monaco - Non vedo particolari vantaggi o svantaggi da queste situazioni e non bisogna preparare il terreno a eventuali giustificazioni che non devono esserci. Noi la gamba non l'abbiamo assolutamente persa e, anzi, affrontiamo questi quarti con meno stress rispetto a chi è stato costretto a giocare più partite tutte insieme. Noi favoriti? Gli altri ovviamente ci provano ad aumentare la pressione su di noi, ma dobbiamo essere consapevoli che il nostro organico è il più forte tra quelli rimasti, cosa che non sfugge nemmeno a un occhio disattento”.