Catania, Lo Monaco: "Cambiare tecnico per i playoff non avrebbe senso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato ai microfoni di Telecolor, l'amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco. Questo il suo pensiero così come riportato da newscatania: "È normale pensare di cambiare un allenatore solo per i playoff? Cosa potrebbe fare un nuovo tecnico in 15 giorni? Non è serio, così come non lo è caricare questa situazione in maniera eccessiva. É vero che non abbiamo centrato la promozione diretta in Serie B, ma vorrei ricordare che la squadra ha fatto un grande campionato, vicino a quota 70 punti. Siamo stati sfortunati negli episodi, che nelle partite incidono tantissimo".