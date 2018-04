Catania, Lo Monaco: "Col Trapani la madre di tutte le partite"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato del Catania Piero Lo Monaco ha parlato ai microfoni di Itasportpress.it in vista del derby siciliano contro il Trapani, scontro diretto fra seconda e terza forza del Girone C: “Si tratta della partita più importante delle ultime tre, la madre di tutte le partite ed è ovviamente decisiva per il nostro campionato sia in chiave primo posto sia in chiave play off. Finora abbiamo fatto un grandissimo campionato e dobbiamo chiuderlo con la ciliegina. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e a riguardo abbiamo deciso di designare la giornata rossazzurra, non ci saranno biglietti omaggio per nessuno perché si tratta della nostra finale e la passione per la squadra deve prevalere su tutto. - conclude Lo Monaco - Il Trapani non è in calo ed ha la stessa forza del Catania e del Lecce. Il caso ha voluto che abbia perso contatto, ma siamo a soli tre punti e dobbiamo vincere per puntare al primo posto e anche ad un buon piazzamento in chiave play off”.