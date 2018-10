Catania, Lo Monaco: "Pensiamo alla conquista della B sul campo"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha parlato di campo e tanto altro, durante la presentazione delle nuove divise del suo Catania. Parliamo dell'amministratore delegato del club etneo, Pietro Lo Monaco (in foto). Queste le sue parole così come raccolto da newscatania: "Pensiamo al campionato di C, il nostro obiettivo deve essere la conquista della B sul campo. Non dobbiamo più pensare a quanto accaduto quest’estate, ci toglierebbe solo energie nervose. Ci sono tante cose che vanno cambiate radicalmente. Il fatto che l’eleggibilità di Claudio Lotito in Lega A sia ritenuta legittima, quando il Collegio di Garanzia aveva detto il contrario, fa capire come funzioni la Giustizia Sportiva. La Paganese? Sta incontrando diversi problemi, ma al di là di ciò vanno fatti i complimenti al presidente che, in una piazza con pochissimi spetttori, continua a fare calcio, manentendo il professionismo e raggiungendo gli obiettivi che si prefigge. Quando questo tipo di squadre giocano in casa ci mettono il triplo dell’energia nervosa, chiunque giochi contro di noi fa la partita della vita e sabato non sarà diverso. In questo campionato ci sono tre-quattro squadre attrezzate per vincere. Bisogna fare attenzione a Casertana, Juve Stabia, Trapani e Catanzaro, senza dimenticare le mine vaganti Potenza, Sicula Leonzio e Siracusa".