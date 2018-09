Catania, Lo Monaco: "Tar Lazio potrebbe stravolgere tutto"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco commenta il pronunciamento del Tar Lazio che ha accolto l'istanza della Pro Vercelli, bloccando la sentenza del Coni: "Il Tar del Lazio potrebbe stravolgere tutto, ma non credo che si arriverà all'8 ottobre per avere risposte. La Federazione e il Collegio di Garanzia del Coni, in autotutela, potrebbero ristabilire il format a 22 o allargarlo a 24 senza far trascorrere altri giorni perchè diventa problematico, dal 9 ottobre recuperare cinque turni di C e sei giornate eventualmente in B. Un paradosso".