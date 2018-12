© foto di Federico Gaetano

Francesco Lodi, esperto centrocampista del Catania, ha commentato ai microfoni di Ultima TV la vittoria corsara di Rieti degli etnei: "La classica partita di Serie C Girone C, dove si combatte su ogni pallone e la differenza la può fare un particolare. È stata ben condotta dall'inizio da parte nostra, mentre loro andavano molto sui contropiedi, ma come ci ha chiesto il nostro allenatore noi rimanevamo corti. Credo che la vittoria sia meritata ed è arrivata su un campo difficile. La vittoria la vogliamo dedicare alla città di Catania che sta passando momenti brutti, siamo vicini alle persone che hanno subito gravi danni".