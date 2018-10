Catania, lussazione al gomito sinistro per Rizzo

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Lussazione al gomito sinistro per Giuseppe Rizzo. Questa la diagnosi per il giocatore del Catania, uscito alla mezz'ora del derby col Trapani. Nessuna frattura quindi, ma per Rizzo si è reso necessario l'intervento degli ortopedici dell'Ospedale Garibaldi Centro, che hanno dovuto ridurre la lussazione in anestesia totale. Rizzo dovrà tenere un tutore e restare a riposo assoluto per una settimana, per poi iniziare la riabilitazione.