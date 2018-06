Catania, Mazzarani: "Avrò sempre un pezzo di cuore rossazzurro"

Fonte: tuttoc.com

Un rigore sbagliato che fa male, ancora adesso. Andrea Mazzarani ha scritto una lettera a cuore aperto per congedarsi dal Catania. "E' ancora forte il dispiacere che provo per quella serata maledetta. L'idea che sia tutto finito mi fa star male. Però se c'è una cosa che ho imparato da Catania e dai catanesi è che non bisogna mai buttarsi giù, ma alzare la testa e continuare a combattere e andare avanti! Volevo solo ringraziare la società, gli staff tecnici che ho avuto in questi due anni, i dottori, i massaggiatori (persone meravigliose) che mi hanno sempre aiutato. Grazie ai miei compagni di squadra, alcuni dei quali sono diventati grandi amici, abbiamo combattuto ovunque, gioito e pianto per una maglia e per dei colori che abbiamo messo sempre davanti a tutto. Infine a Catania, città e tutti i suoi tifosi, che mi hanno fatto sentire uno di loro sempre, mi hanno fatto crescere con le loro critiche ma soprattutto aiutato nei momenti più difficili come l'ultimo che ho e che abbiamo passato. Avrò sempre un pezzo di cuore rossazzurro e spero che il Catania torni dove merita", le sue parole.