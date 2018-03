Catania, Mazzarani: "Rinnovo? Dialogo in corso, ora testa al rush finale"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Andrea Mazzarani, trequartista in forza al Catania, ha concesso un'intervista a La Sicilia, all'interno della quale ha parlato anche del fatto che è in scadenza di contratto con gli etnei e quindi del suo futuro: "Con la società c'è un dialogo in corso e la massima disponibilità a valutare di proseguire insieme. A Catania mi trovo bene ma, in accordo con la società, questo è il momento di mettere da parte le questioni individuali per pensare all'obiettivo comune e, quindi, pensiamo a questo rush finale. Per il futuro c'è tempo, adesso c'è solo il Catania e i suoi tifosi", riporta TuttoC.com.