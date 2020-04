Catania, nota del club: "Proposta d'acquisto non congruente con le specifiche in atto"

Con una nota ufficiale il Calcio Catania ha risposto all’offerta per l’acquisto del club da parte del “Comitato per l'acquisizione del Catania Calcio”. “Finaria S.p.A. - si legge nel comunicato -, nell'accogliere di buon grado la manifestazione d'interesse relativa al Calcio Catania S.p.A. in cui sono riportate le modalità di pagamento in caso di accordo e l'entità delle stesse, ritiene la proposta d'acquisto non congruente con le specifiche della procedura in atto e con gli aspetti materiali ed immateriali dell'asset Calcio Catania”