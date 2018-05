Catania, per Barisic si muovono Padova, Perugia e Salernitana

© foto di Giuseppe Scialla

Osservatori dalla Serie B per Maks Barisic, attaccante croato del Catania. Secondo quanto riportato dalla redazione di TuttoC.com ieri a Salò per il match dei playoff tra la Feralpi e gli etnei, erano presenti gli emissari di Padova, Perugia e Salernitana per il calciatore. Barisic (23) è sotto contratto col Catania fino al giugno 2019.