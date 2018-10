Catania, Pisseri avvisa: "Dobbiamo subire meno gol"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Decisivo con una parata salva risultato nel finale, il portiere del Catania Matteo Pisseri si gode il bel successo sulla Paganese, ma individua gli aspetti sui quali lavorare: "In avvio di ripresa abbiamo perso la concentrazione, rischiando la rimonta. Dobbiamo lavorare per migliorarci e per subire meno reti: 5 gol in 5 gare sono troppi per una squadra ambiziosa come la nostra. Dobbiamo imparare a gestire meglio il vantaggio. E’ una cosa su cui lavorare e, sicuramente, miglioreremo. Ora ci attende il Monopoli che è una squadra che gioca bene a calcio, vorrà tentare di vincere. Nella passata stagione finì 5-0, noi vogliamo rifarci ma non per una vendetta. Semplicemente ci servono i tre punti nell’ottica di vincere il campionato. E’ importante continuare a fare bottino pieno perchè le vittorie generano entusiasmo, martedì giocheremo su uno dei campi più ostici della categoria e dovremo farci trovare pronti", riporta TuttoC.com.