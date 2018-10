Catania, Sottil: "Avremo la possibilità di tirare il fiato"

Catania nel limbo dopo la decisione di rinviare a data da destinarsi le gare degli etnei. Il tecnico rossazzurro Andrea Sottil guarda al lato positivo: "C'è la possibilità di tirare il fiato. Prendo ad esempio la condizione di Llama che è reduce da un infortunio muscolare ma che ho rimesso in campo nelle ultime due partite per qualche minuto. Il ragazzo non ha la possibilità di recuperare pienamente la condizione perché sosteniamo solo sedute di scarico e rifinitura prima della partita. Non giocando contro la Viterbese avrà finalmente la possibilità di allenarsi".