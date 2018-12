© foto di Federico Gaetano

Nel pomeriggio il Catania sfiderà il Monopoli e il tecnico Sottil sulla gara ha detto: ""oro hanno avuto un giorno in più di recupero rispetto a noi, hanno anche fatto ruotare certi giocatori. Ma arrivati all’ultima partita prima della sosta dovremo essere bravi a richiamare tutte le energie, più nervose e mentali che fisiche perché dal punto di vista atletico la squadra è in condizione ottimale. Abbiamo comunque cinque sostituzioni e credo che questa squadra oggi, psicologicamente, sia pronta a sopperire a qualche ora di recupero in meno. Noi siamo in un ottimo momento, siamo in crescita e stiamo bene. Anche loro sono in salute e lo sappiamo. Sono veloci davanti ed hanno dei punti deboli, su quelli dobbiamo essere bravi a colpire. Per noi questa è una finalissima perché poi c’è la sosta", le sue parole riprese da NewsCatania.