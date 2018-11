Catania, Sottil: "Subentrata un po' di frenesia ma complimenti ai ragazzi"

Andrea Sottil, allenatore del Catania, ha così commentato la vittoria per 1-0 della sua squadra nei confronti della Reggina: "Primo tempo bellissimo, con tante occasioni create ed è mancato solo il gol. Nella ripresa è subentrata la frenesia di vincere ma faccio i complimenti ai ragazzi. Non abbiamo subito nulla e sono soddisfatto di questa prova. Arrivata una vittoria meritata e i calciatori hanno avuto uno spirito battagliero fino alla fine. La squadra ha giocato con la palla a terra. Gioco non spettacolare? Per me la squadra ha giocato bene mettendo dentro tanti palloni. Alla fine è subentrata l’ansia e si è sentita la pressione. La Reggina non è stata mai aggressiva e abbiamo giocato con i nostri difensori quasi sempre nella metà campo avversaria", le parole riprese da ItaSportPress.