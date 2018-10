Catania, Sottil: “Vittoria meritata, bene non aver subito gol”

Fonte: TuttoC.com

Al termine della gara vinta per 3-0 contro la Vibonese, il tecnico del Catania Andrea Sottil ha così analizzato il match, non nascondendo la soddisfazione per un successo meritato:

”Bella cornice di pubblico oggi e sono contento per la vittoria. Abbiamo offerto una buona prestazione contro una squadra che ha ottimi giocatori. I ragazzi sono stati molto bravi e hanno avuto pazienza di scardinare le resistenze della loro difesa. Vittoria meritata senza subire gol e per questo sono doppiamente contento. I singoli fanno bene ma voglio rimarcare sempre la prova della squadra. Mi sono piaciuti Marotta e Manneh così come tutti gli altri calciatori che dal primo giorno di ritiro si allenano con professionalità e serietà. Tutti hanno avuto un atteggiamento positivo oggi e questo fa ben sperare per il futuro ricco di impegni. Ci manca ancora il ritmo gara ma questo arriverà giocando ogni due giorni. Dobbiamo migliorare tanti altri aspetti anche quello di non essere precipitosi in casa contro avversari chiusi ma questo sarà superato col tempo. Abbiamo fraseggiato e palleggiato bene e la prestazione è migliorata rispetto a sette giorni fa. Curiale e Marotta insieme potremmo vederli ma a me importa avere l’equilibrio”.