Catania, Sottil: "Vittoria meritatissima nonostante il calo"

Fonte: TuttoC.com

E' un Andrea Sottil soddisfatto quello che si presenta in mix-zone dopo la vittoria del suo Catania a Pagani per 4-2. Dopo essere andati in vantaggio di tre reti, i suoi hanno subito una piccola rimonta da parte della Paganese, prima di chiudere i giochi nel finale. Tutti temi analizzati dal tecnico etneo, come riporta newscatania:

"Siamo partiti bene, con concentrazione e con il giusto piglio. Dopo il 3-0 ci siamo rilassati un po’ ed il loro gol dell’1-3 ci ha fatto andare all’intervallo un po’ deconcentrati. La partita, però, l’abbiamo sempre avuta sotto controllo, anche se dopo la punizione di Scarpa abbiamo rischiato qualcosina. Siamo riusciti a chiudere i conti con Curiale ottenendo tre punti meritatissimi, anche se abbiamo accusato la stanchezza. In questa categoria non si può mai abbassare l’attenzione. Il lavoro di Lodi dietro le punte? Fa da raccordo tra centrocampo ed attacco, anche se è molto bravo a scendere, permettendo ad un altro centrocampista di alzarsi. Curiale e Marotta insieme? Stanno giocando bene, è una coppia ben assemblata. Sono contento del recupero di Llama che mi dà altre soluzioni in attacco. La nostra difesa oggi ha fatto bene, ma so che si può fare ancora meglio, abbiamo margini di miglioramento enormi".