Catanzaro, arriva l’attaccante Bianchimano

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Catanzaro ha chiuso con il Perugia per il prestito dell’attaccante classe ‘96 Andrea Bianchimano, giocatore che piaceva a mezza Serie C. Il calciatore, che ha trovato poco spazio in questa prima parte di stagione in Serie B, dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di domani. Lo riporta uscatanzaro.net.