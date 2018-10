Catanzaro, Auteri: "Stiamo crescendo, il nostro è un progetto biennale"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Giuseppe Scialla

In casa Catanzaro dopo la bella vittoria di Pagani, ha parlato il tecnico Gaetano Auteri. Questo uno stralcio delle sue parole in sala stampa: "Sono contento perchè abbiamo fatto una buona partita. Siamo stati avvantaggiati dal fatto che in casa Paganese mancavano svariati calciatori importanti. Comunque gli azzurrostellati si sono battuti con coraggio. Noi stiamo andando avanti, stiamo crescendo. Questo gruppo è nuovo. Posizioni importanti? Ci sono squadre che hanno speso tre-quattro volte più di noi. Il nostro è un progetto biennale".