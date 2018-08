Catanzaro, Elezaj: "Attendiamo la data ufficiale per ripartire"

Fonte: TuttoC.com

Entonjo Elezaj, portiere in forza al Catanzaro, ai microfoni ufficiali ha commentato il campionato che verrà: "Non vediamo l'ora di iniziare, siamo carichi e vogliamo dare il massimo. Attendiamo la data ufficiale per ripartire. Con la Paganese abbiamo disputato una buona partita anche se eravamo un po' affaticati visto che arrivavamo dal ritiro, durante il quale abbiamo lavorato alla grande. Abbiamo dimostrato che abbiamo un bel gioco e possiamo giocarcela con tutti. Credo potremo disputare un bel campionato in una piazza molto bella. So che i tifosi ci sosterranno sempre, spero di vederne il più possibile allo stadio".