Catanzaro, intervento al ginocchio per Golubovic

Fonte: TuttoC.com

Il Catanzaro perde per almeno due settimane Adnan Golubovic. L'estremo difensore sloveno è stato sottoposto a un intervento in artroscopia al ginocchio sinistro e resterà fuori per almeno 15 giorni, saltando quindi le prossime gare di campionato con Monopoli e Bisceglie.