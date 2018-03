Catanzaro, Logiudice: "Felice di essere tornato. Saremo ambiziosi"

Il nuovo direttore sportivo del Catanzaro Pasquale Logiudice ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo in giallorosso: “Sono emozionato per tanti motivi di essere qui, la voglia di tornare è stata grande. Io non faccio promesse, ci metterò cuore e professionalità per terminare questa parte di campionato nel miglior modo possibile e poi provare a realizzare qualcosa di più ambizioso. Sono anni che il Catanzaro sta bivaccando in posizioni che non sono consone a questa piazza e società. Ho bisogno di tutti, siamo tutti sulla stessa barca, abbiamo tutti lo stesso obiettivo. Vogliamo bene al Catanzaro e non c'è altra strada da percorrere pur sapendo che sarà difficile”.