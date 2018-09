Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti della giornata. Ancelotti: "Le mie idee non sono in contrapposizione con quelle di Sarri" - Leggi la news, CLICCA QUI! Sassuolo, Duncan: "Rinnovo? La domanda va fatta...

Parma, D'Aversa: "Non dobbiamo precluderci la possibilità di fare 3 punti"

Fiorentina, Pioli elogia il nuovo Veretout: "Ha le qualità per fare il regista"

Limite prestiti, Roma a quota 21: ma solo 5 non sono under

Limite prestiti, Spal a quota 11: FIFA ok

Fiorentina, Pezzella: "Anche noi inseguiamo la Juve. Non siamo battuti"

Quattro anni in panchina, poi Reds e Inter: il Tottenham scopre Vorm

Inter, Spalletti: "Gagliardini non è bocciato. Anzi, col Parma giocherà"

Esposito: "Se perde, il Napoli entra in un bel ginepraio..."

Ancelotti: "Le mie idee non sono in contrapposizione con quelle di Sarri"

Le ultime su Frosinone-Samp: tanti dubbi dal 1' per Giampaolo

Serie A, live dai campi: Lautaro Martinez out. Il Parma recupera Ciciretti

Pasquale Logiudice , direttore sportivo del Catanzaro, ha risposto dalle colonne del Corriere dello Sport a chi si aspettava che il calciomercato giallorosso si chiudesse col botto: "Noi abbiamo fatto una scelta inversa. Il botto di mercato è arrivato all'inizio e non alla fine, ovvero quando abbiamo affidato la conduzione tecnica di questa squadra a Gaetano Auteri, un allenatore che non ha bisogno di presentazioni", ha detto.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy