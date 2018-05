Catanzaro, manca solo l'ufficialità per l'approdo di Auteri

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Come riportato da TuttoC.com, manca ormai solo l'ufficialità per l'approdo al Catanzaro di Gaetano Auteri, ex allenatore del Matera. Il club giallorosso per la prossima stagione, dopo un campionato di transizione, intende puntare in alto. Arriva quindi un tecnico di prima fascia con l'obiettivo di puntare subito alle più alte posizioni della classifica.