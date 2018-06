Catanzaro, nel mirino Murano e Steffè

Gol e prestazioni importanti. Testa alla Serie A. Nino La Gumina s’è preso il Palermo sulle spalle e oggi è l’attaccante di punta della squadra rosanero e del campionato di Serie B. “Il percorso di crescita di Nino è stato importante: è un chiaro esempio anche per i più piccoli, con...

Tricella: "Spero per la Juve sia il mondiale di Dybala"

Milan, in futuro Fisher potrebbe diventare l'azionista di maggioranza

SPAL, tre profili per la difesa: Djourou, Rodrigo Ely e Castan

Cagliari, idea Falcinelli per l'attacco: primi sondaggi col Sassuolo

Moussa Dembele, l'occasione per il centrocampo. Ma è già oltre i 30 anni

Roma, si chiude per Bianda del Lens

Parma, ag. Rossi: "Nessun contatto per Pepito. Parleremo di Ramos"

Inter, il Sassuolo pronto a investire 6 milioni per Zaniolo

Atalanta, le cifre dell'accordo per Tumminello: recompra per la Roma

Fiorentina, Hancko: "In viola perché hanno mostrato grande interesse"

Fiorentina, doppia offerta all'Udinese per Meret e De Paul

Pres. Galatasaray: "Fatto il possibile per Nagatomo. L'Inter spara alto"

Il Catanzaro in vista della prossima stagione ha messo nel mirino due calciatori che nell'ultima stagione hanno vestito la maglia del Trapani. Si tratta, come riporta Sky Sport , dell'attaccante Jacopo Murano , classe '90, e del centrocampista Demetrio Steffè , classe '96.

