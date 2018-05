Catanzaro, occhi puntati su Izzillo per la prossima stagione

Fonte: TuttoC.com

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Potrebbe nascere un Catanzaro grandi firme in vista della prossima stagione. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, il sogno per la mediana si chiama Nicolas Izzillo. Il centrocampista classe '94 di proprietà del Pisa, durante questa stagione in nerazzurro ha raccolto complessivamente 29 presenze. Operazione che sin da ora si preannuncia complessa, anche se il calciatore nativo de La Maddalena, è un pupillo del direttore dei calabresi, Pasquale Logiudice che lo ebbe con sè durante l'esperienza a Castellammare di Stabia.