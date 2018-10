Catanzaro-Reggina rinviata nuovamente a data da destinarsi

Fonte: TuttoC.com-Ufficio Stampa Lega Pro

© foto di Andrea Rosito/Cosenza24.net

Rinviata la gara tra Catanzaro e Reggina, valida per la 5^ giornata del Girone C:

RINVIO GARA CATANZARO-REGGINA DEL 23 OTTOBRE 2018 (Gir. “C”)

La Lega, in relazione al posticipo della gara Reggina-Virtus Francavilla del 22.10.2018 disposto con comunicazione delle autorità competenti di cui al com. uff. n. 55/DIV del 17.10.2018, dispone che la gara indicata in oggetto MARTEDI’ 23 OTTOBRE 2018, Stadio “Nicola Ceravolo”, Catanzaro, venga rinviata a data da destinarsi.