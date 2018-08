Cavese, in arrivo l'attaccante Sciamanna

Fonte: TuttoC.com

La Cavese sta per aggiudicarsi la corsa a Jacopo Sciamanna. L'attaccante classe '90, da tempo in uscita dalla Reggina, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, è vicino all'accordo con il club campano. Superati altri club di C per la punta amaranto che, in giornata, con grande probabilità passerà dalla Calabria alla Campania.