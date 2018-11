Cavese, Modica: "Felice della prestazione, il calcio è crudele"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Dopo la sconfitta subita contro la Juve Stabia, il tecnico della Cavese Giacomo Modica ha analizzato: "Questo è il calcio, ed è il motivo per cui è così bello e crudele. Sono felice per la prestazione dei miei ragazzi, non posso dire nulla; abbiamo cercato di vincerla, non ci siamo riusciti perché di fronte avevamo un ottimo avversario che non è primo in classifica per caso. Dobbiamo ripartire da questa prestazione, è questa la Cavese che voglio vedere. C’è grande amarezza per il risultato, ma andiamo avanti con grande umiltà e determinazione. Abbiamo messo in campo tutto, abnegazione, grinta, voglia di vincere. Dispiace per i tifosi e per la società".