Ceccarelli rinato a Prato. Ora si potrebbero aprire le porte della B

Dopo alcune stagioni in chiaroscuro – con le maglie di L'Aquila e Lupa Roma – l'esterno offensivo Tommaso Ceccarelli sembra essere rinato a Prato. Arrivato nel gennaio del 2017 il calciatore ci ha messo un po' a togliersi di dosso un po' di polvere e mettersi a lucido e in questa stagione è uno dei più positivi della rosa dei Lanieri che lottano per non retrocedere. Undici gol, quattro assist in 32 partite certificano il ritorno ai livelli visti con la maglia della Feralpisaò quattro anni or sono. Prestazioni che non sono passate inosservate non solo in Serie C, ma anche in B visto che, come rivelato da TuttoC.com, Virtus Entella e Cittadella avrebbero messo l'ex Lazio nel mirino per la prossima stagione.