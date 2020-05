Cesena, Borello parla del futuro: "Dipende da cosa deciderà il Crotone”

“Noi atleti non vediamo l’ora di tornare in campo, ma senza tifosi, è un calcio a metà": così, nel corso della diretta Il Salotto del Burdel, ha esordito l'attaccante del Cesena Giuseppe Borello. Che, come riferiscono i canali ufficiali del club romagnolo ha poi proseguito: "Giocare in una piazza come Cesena dà sempre grandi responsabilità e, anche se per noi è stata una stagione tra alti e bassi, mi ha fatto crescere molto. In tanti mi dicono che, se velocizzo il gioco, divento più decisivo e in questo devo migliorare perché nel mio ruolo è importante essere determinanti in fatto di gol o assist. La rete al Modena, che fu decisiva per la vittoria, è quella che ricordo con più piacere. Far segnare un compagno è bello ma un gol è sempre un gol: avrei voluto arrivare in doppia cifra ma, se non si riprenderà, resterà un sogno nel cassetto”.

Nota conclusiva sul suo futuro: "Dipende da cosa deciderà il Crotone”.