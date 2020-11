Cesena, Bortolussi a quota 10 come Ibra: "Spero si rimetta, così riprendiamo il duello!"

vedi letture

“A Ibrahimovic faccio un grande in bocca al lupo: spero possa tornare presto dall’infortunio, così riprendiamo il nostro duello…”.

Come riferiscono i canali ufficiali del club, in un’intervista rilasciata a Sky Sport, l'attaccante del Cesena Mattia Bortolussi ironizza così in merito ai gol siglato in questo campionato, esattamente gli stessi messi a segno dal talentuoso attaccante del Milan. Spazio poi, però, al momento attuale della formazione romagnola: "Pressioni? No, l’obiettivo che mi sono posto dall’inizio è di ripagare la fiducia della società e lavoro per questo. Sono contento di quanto fatto finora ma dietro questo risultato c’è un grande lavoro di squadra. Il gol più importante? Preferisco non guardarmi alle spalle e pensare al prossimo gol ma, se proprio devo scegliere, dico che i due alla Vis Pesaro sono stati determinanti. Ma dopo quello alla Virtus Verona un tifoso mi ha fermato quando ero a fare la spesa al supermercato e mi ha fatto i complimenti”.