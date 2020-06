Cesena, Butic torna al Torino. Futuro in patria per l'attaccante croato

Karlo Butic, attaccante croato in prestito al Cesena dal Torino, potrebbe tornare in patria. Il calciatore ha un contratto in scadenza il 30 giugno (anche se bisognerà capire come verranno prolungati tutti gli accordi): secondo quanto riportato da TuttoC.com, il suo futuro potrebbe essere in patria all'NK Osijek.