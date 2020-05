Cesena, Caturano: "Qui un grande gruppo. Futuro? Da parte mia c'è voglia di rimanere"

Diretta Facebook sui canali di Eleven Sports per l’attaccante del Cesena Salvatore Caturano. Ecco uno estratto pubblicato dal sito ufficiale del club romagnolo: “Sono arrivato a Cesena in un momento difficile ma ho trovato un gruppo sano, che aveva voglia di fare bene: sono stato accolto in maniera ottima dai compagni, alcuni dei quali conoscevo già, come Valeri e De Feudis, oltre naturalmente a De Santis e Ardizzone che sono venuti con me dall’Entella. Io ho cercato di mettermi a disposizione ed è stato un peccato doversi fermare perché stavamo venendo le prestazioni e l’obiettivo dei playoff sarebbe stato alla portata ma, davanti ad un’emergenza, è stato giusto mettere in secondo piano tutto il resto. Futuro? Con la società devo ancora parlare ma da parte mia c’è grande voglia di restare. Di Cesena mi piace tutto: la città, la tifoseria, la piazza. E il club merita più di questa categoria”.