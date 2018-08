Cesena, per l'attacco occhi puntati su Tortori o Lupoli

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Cesena lavora al grande colpo in attacco. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, da giorni i romagnoli sono in pressing per Loris Tortori, ultimo anno al Venezia. I bianconeri, che ripartiranno dalla D, hanno fatto la loro proposta al giocatore che entro un paio di giorni dovrà comunicare la propria risposta. Poi, se la trattativa non si sbloccherà, si proverà a dare la caccia ad Arturo Lupoli, ultimo anno alla Fermana.