Cesena, se dovesse partire Sabato il club potrebbe far ritornare Viscomi

Grandi manovre in vista in casa Cesena. La formazione bianconera guarda già alla prossima stagione con possibili innesti specie nel reparto arretrato. In caso di partenza di Roberto Sabato, riportano i colleghi di TuttoC.com, i romagnoli potrebbero provare a riportare in Romagna Francesco Viscomi che attualmente veste la maglia del Foggia.