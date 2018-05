Chiarello sulle Squadre B: "La C non diventi un campionato Primavera"

Il centrocampista della Giana Erminio Riccardo Chiarello ai microfoni di TuttoC.com ha commentato l'arrivo delle Squadre B in terza serie spiegando che bisogna stare attenti a tutelare l'identità del campionato di Serie C: “Trovo che sia un concetto positivo quello di introdurre dei giovani nel mondo degli adulti per accelerare il percorso di adattamento al cosiddetto calcio dei grandi, ma quello che è importante é il cercare di mantenere l'identità del campionato di Serie C e di tutelarlo mantenendone alto il livello. Il campionato di C non deve diventare un altro campionato Primavera. Inoltre sono dell'idea che prima di introdurre le seconde squadre sia di primaria importanza occuparsi delle problematiche che anche quest'anno hanno complicato il normale svolgimento del campionato".