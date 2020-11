Citro: "Avevo anche altre richieste, ma era impossibile dire no al Bari"

Intervistato da RadioBari l’attaccante Nicola Citro ha parlato del suo trasferimento nel club biancorosso: “Avevo anche altre proposte, ma non mi convincevano. Ho scelto Bari perché era impossibile dire di no, per via della piazza, della storia e del progetto che c’è qui. Poi sono di Salerno e tutti i miei amici tifano Salernitana che è gemellata appunto con questa squadra. A Bari mi sento a casa anche per via di questa fratellanza fra tifosi. - conclude Citro - Mi hanno dimostrato da subito affetto, sono felicissimo di essere qui, spero di ricambiare questa fiducia".