Cittadella, occhi puntati su Ogunseye dell'Olbia

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Il Cittadella guarda in Serie C per rinforzare l'attacco nella prossima stagione. Secondo TuttoC.com l'obiettivo del club veneto è Roberto Ougunseye dell'Olbia, attaccante classe '95 autore di nove reti in stagione. Al momento non risultano contatti fra le parti, anche se il giocatore viene seguito con grande interesse dagli osservatori del club.