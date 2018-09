Colombo: "Berlusconi rileverà il Monza entro fine mese o ad ottobre"

Felice Colombo, ex presidente del Milan e padre di Nicola, attuale presidente del Monza, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport ha confidato le ultime novità sulla cessione del club al duo Berlusconi-Galliani: "Dovremmo chiudere entro fine mese, o al massimo in ottobre. Mio figlio dovrebbe rimanere presidente fino al termine della stagione, con una percentuale di quote ancora da stabilire. La trattativa? È stato tutto improvviso e inaspettato. All’inizio di settembre ha chiamato mio figlio, per chiedergli se era possibile rilevare le quote di maggioranza della società e Nicola ha risposto che era disponibile a parlarne. Poi qualche giorno dopo ho ricevuto una telefonata da Berlusconi, con cui ho sempre avuto ottimi rapporti anche se non lo vedo tanto tempo. Una sorpresa".

Colombo prosegue: "Berlusconi mi ha chiesto: “Tu sei Colombo o Felice?”. Io gli ho risposto “Felice”. “E allora tu chiamami Silvio”, mi ha detto. Ci siamo fatti una risata e ho capito subito che lui non può stare senza calcio. Volevo dirgli che già da qualche tempo pensavo che lui sarebbe stato il personaggio ideale per riportare il Monza in alto, ma non ho avuto il coraggio, perché è chiaro che è più facile andare in B con Berlusconi che senza. Battute a parte, so che anche i suoi figli sono d’accordo sul fatto che voglia fare qualcosa di utile per il territorio. Lui mi ha spiegato che vuole dare un esempio anche per fini morali con una squadra tutta italiana, perché non gli piace vedere così tanti stranieri nel nostro calcio. E soprattutto vorrebbe ragazzi seri, a posto, senza tatuaggi. Poi quella stessa sera ci siamo incontrati, io, mio figlio, Galliani, gli avvocati con alcuni dirigenti della Fininvest per gettare le basi della trattativa".