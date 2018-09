Comunicato Ternana: "Se costretti giocheremo con riserva"

Fonte: ternanacalcio.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Ternana con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito ha spiegato che se costretta a scendere in cmapo nel weekend per la gara del Girone C di Serie C lo farà con riserva n quanto l'obiettivo della società è avere giustizia e ottenere il ripescaggio in Serie B:

"Il Collegio di difesa della Ternana Calcio S.p.A di concerto con la proprietà e con il Presidente ha informato la Lega Italiana Calcio Professionistico, la Lega Nazionale Professionisti Serie B e la F.I.G.C. che qualora la Ternana Calcio S.p.A. sia costretta a partecipare alla gara in programma nel calendario di Lega Pro nel prossimo fine settimana, tale partecipazione a detto campionato dovrà intendersi con riserva in quanto è ferma volontà della Ternana Calcio S.p.A. avere giustizia ai fini della sua partecipazione al campionato di Serie B nella corrente stagione sportiva all’esaurimento dei giudizi pendenti".