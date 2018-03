Coppa Italia Serie C, è la Viterbese la seconda finalista

E' la Viterbese la seconda finalista della Coppa Italia di Serie C. La formazione laziale approda all'ultimo atto della seconda competizione della Lega Pro superando il Cosenza. Decisiva la vittoria per 3-1 conquistata all'andata in virtù la sconfitta di questo pomeriggio il Calabria per 2-1.

In finale la Viterbese affronterà l'Alessandria. La prima gara si disputerà l'11 aprile, la seconda il 25. La squadra che giocherà per prima in casa sarà decisa tramite sorteggio.