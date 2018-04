Coppa Italia Serie C all'Alessandria. SuperMarconi manda ko la Viterbese

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Dopo il successo dell'andata, l'Alessandria di Marcolini si è ripetuta quest'oggi, al Moccagatta, conquistando così la Coppa Italia di Serie C ai danni della Viterbese. Protagonista assoluto delle due due gare è Michele Marconi, autore della tripletta che ha permesso ai piemontesi di rispondere all'iniziale vantaggio gialloblù (ma anche del gol dell'1-0 a Viterbo) e tingere così di grigio il trofeo, conquistando per i suoi di conseguenza anche il pass alla fase finale dei playoff di Lega Pro, come testa di serie per giunta.